Der Tag, an dem Innsbruck eine ESC-Schlappe erlitt

Kassiert die Stadt Innsbruck bald die nächste ESC-Pleite oder hat der ORF diesmal ein Einsehen, dass es auch im Westen Österreichs eine geeignete Host-City gibt? Am 20. August werden wir es wissen, denn an diesem Tag soll dem Vernehmen nach die Entscheidung über den Austragungsort des European Song Contest 2026 bekannt gegeben werden.