Rapid präsentiert den nächsten Neuzugang

Katzer: „Ein typischer Sechser“

„Mit Martin Ndzie bekommen wir einen typischen Sechser. Er besticht durch seine konsequente Zweikampfführung sowohl am Boden als auch in der Luft und verfügt zudem über ein gutes Passspiel und viel Ruhe, wenn er am Ball ist. Wenn er diesen am Fuß hat, ist er sehr schwer von ihm zu trennen. Zu seinen Qualitäten zählt die Fähigkeit, seinen Kollegen in der Offensivabteilung den Rücken freizuhalten“, schwärmt Sportchef Markus Katzer. „Trotz seines noch jungen Alters ist er ein Spieler, der uns rasch weiterhelfen könnte und von dem auch unser Trainerteam um Peter Stöger voll überzeugt ist!“