Rapid präsentiert den nächsten Neuzugang

Was die „Krone“ bereits angekündigt hat, ist jetzt offiziell: Der Kameruner Martin Ndzie wechselt zu Rapid!
Der defensive Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis Sommer 2029.
Zuletzt spielte der 22-Jährige für den FC Ashdod in der „Ligat ha´Al“, der höchsten israelischen Spielklasse, und kam dort in knapp 50 Bewerbsspielen zum Einsatz. Für Kamerun bestritt der Linksfuß bislang drei Länderspiele, zuletzt im Juni dieses Jahres bei einem 3:0 gegen Uganda.
Katzer: „Ein typischer Sechser“
„Mit Martin Ndzie bekommen wir einen typischen Sechser. Er besticht durch seine konsequente Zweikampfführung sowohl am Boden als auch in der Luft und verfügt zudem über ein gutes Passspiel und viel Ruhe, wenn er am Ball ist. Wenn er diesen am Fuß hat, ist er sehr schwer von ihm zu trennen. Zu seinen Qualitäten zählt die Fähigkeit, seinen Kollegen in der Offensivabteilung den Rücken freizuhalten“, schwärmt Sportchef Markus Katzer. „Trotz seines noch jungen Alters ist er ein Spieler, der uns rasch weiterhelfen könnte und von dem auch unser Trainerteam um Peter Stöger voll überzeugt ist!“
Da Ndzie Nicht-EU-Staatsbürger ist, wird es mit der Spielgenehmigung noch etwas dauern, heißt es vonseiten des Klubs.
Kommentare
