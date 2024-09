Drohnen sollen Schwimmer vor dem Ertrinken retten

In der Gemeinde Santanyí im Osten Mallorcas wird ein solches Gerät geprobt: Die Tests werden seit Ende August und noch bis zum 26. September vom Unternehmen General Drones aus Valencia gemacht. Nicht nur bei in Not geratenen Schwimmern könne das Flugobjekt helfen. „Wir können auch Boote filmen, die sich nicht an die Regeln halten. So kann die Polizei später Strafzettel verteilen“, sagt Firmenchef Adrián Plazas.