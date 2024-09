Sparpaket könnte Lage im Ländle noch verschlimmern

Kerstin hat einen großen Teil ihres Lebens für die Familie geopfert. Fünf Kinder haben ihr zwölf Jahre lang viel abverlangt. Als sie wieder ins Berufsleben einsteigen will, wird sie von der bitteren und unbarmherzigen Realität am Arbeitsmarkt eingeholt. Aufgrund eines Leidens an den Händen und den Bandscheiben und ohne eine entsprechende Ausbildung, hat sie keine Chance mehr, einen Job zu bekommen. Eine lange Zeit voller Enttäuschungen und nagender Selbstzweifel liegt hinter ihr.