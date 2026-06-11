Wetterphänomen: Wasserhose fegte über Bodensee

Am Mittwochnachmittag bildete sich über der Bregenzer Bucht ein seltener Anblick: eine Wasserhose. Zahlreiche Menschen beobachteten vom Ufer aus den Mini-Tornado, wie er über den Bodensee zog.
Ein seltenes und beeindruckendes Wetterereignis hat am Mittwochnachmittag für Aufsehen in der Bregenzer Bucht gesorgt: Über dem Bodensee bildete sich eine sogenannte Wasserhose, also ein Wirbelsturm über dem Wasser. Der rotierende Schlauch zog von Lindau in Richtung Bregenz, nach knapp zehn Minuten war das Spektakel beendet.
Wetterdienst bestätigt Sichtung
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstag offiziell bestätigt, dass es sich bei dem Phänomen um eine Wasserhose gehandelt hat. Das wurde auch durch Messungen in Lindau untermauert: Dort wurde am Mittwochnachmittag eine heftige Windböe registriert, diese erreichte eine Windstärke von 8 bis 9, was der Geschwindigkeit eines Sturms entspricht.
Entstehung und Häufigkeit
Wasserhosen entstehen, wenn Windströme eine Querzirkulation über einer Wasseroberfläche anfachen. Laut Meteorologen kann dadurch ein rotierender Aufwindschlauch entstehen. Besonders begünstigt wird die Bildung durch hohe Wassertemperaturen. Laut dem DWD tritt dieses Phänomen am Bodensee etwa zwei- bis dreimal pro Jahr auf, am häufigsten im Monat September.
Gefahr für die Schifffahrt
Auch wenn sie oft harmloser als Tornados an Land sind, stellen Wasserhosen eine ernste Gefahr dar. Die starken Winde sind in der Lage, Schiffe zum Kentern zu bringen oder erhebliche Schäden zu verursachen. Trifft eine Wasserhose auf Land, kann sie sich zu einer zerstörerischen Windhose entwickeln.
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