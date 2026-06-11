Wetterphänomen: Wasserhose fegte über Bodensee

Wetterdienst bestätigt Sichtung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstag offiziell bestätigt, dass es sich bei dem Phänomen um eine Wasserhose gehandelt hat. Das wurde auch durch Messungen in Lindau untermauert: Dort wurde am Mittwochnachmittag eine heftige Windböe registriert, diese erreichte eine Windstärke von 8 bis 9, was der Geschwindigkeit eines Sturms entspricht.