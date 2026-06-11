„Beförderungen“ für zwei Ländle-Athletinnen

Klucsik fix bei EM

Die ÖLV-Sportkommission hat außerdem 400-Meter-Hürdenläufer Zsombor Klucsik (TS Egg) für die U18-EM vornominiert. Der 16-jährige Lauteracher ist mit 52,51 Sekunden klar der Jahresschnellste über diese Distanz. Die Nominierungskriterien sehen vor, dass die Sportkommission eine solche Entscheidung treffen kann, falls drei oder mehr Athleten die U18-EM-Norm in einer Disziplin erreichen. „Das macht Sinn, Zsombi ist in der Lage, bei der EM das Finale zu erreichen“, sagt Benning. Der zweite verfügbare Platz wird im direkten Duell bei den österreichischen U18-Meisterschaften in Rif vergeben. Über 400 Meter Hürden gibt es neben dem jungen Vorarlberger mit Jonas Kobleder (LAC Ried/54,43 Sekunden) und Luca Hartner (Union St. Pölten/54,56 Sekunden) noch zwei weitere Athleten mit Limiterbringung.