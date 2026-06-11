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„Beförderungen“ für zwei Ländle-Athletinnen

Vorarlberg
11.06.2026 08:25
Isabel Posch (Mitte) schaffte zuletzt das Direktlimit über die 100 Meter für die EM in ...
Isabel Posch (Mitte) schaffte zuletzt das Direktlimit über die 100 Meter für die EM in Birmingham.(Bild: amriphoto.com)
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Von krone Sport

Sprinterin Isabel Posch und Geherin Theresia Emma Mohr wurden vom ÖLV in den A- und B-Kader aufgestuft, eine Wertschätzung für die zwei zuletzt so starken VLV-Athletinnen. Außerdem wurde Youngster Zsombor Klucsik wurde für U18-EM vornominiert.

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Aufgrund ihrer Leistungen in den letzten Tagen wurden die beiden neuen österreichischen Rekordhalterinnen im 100-Meter-Sprint, Isabel Posch (TS Lustenau), und 400-Meter-Hürdenlauf, Anja Dlauhy (ULC Riverside Mödling), in den A-Kader aufgestuft. Österreichs Geh-Shooting-Star Theresia Emma Mohr (TS Egg), die drauf und dran ist, sich für ihre erste Freiluft-EM im Halbmarathon-Straßengehen zu qualifizieren, wurde in den B-Kader hochgestuft. „Das ist nicht üblich, aber es kann zu Anpassungen kommen. Für Isabel und Theresia bedeutet das bessere finanzielle Unterstützung“, erklärt VLV-Sportdirektor Sven Benning, „es ist also schon eine Wertschätzung gegenüber den Athletinnen und auch gegenüber unserem Landesverband.“

Klucsik fix bei EM
Die ÖLV-Sportkommission hat außerdem 400-Meter-Hürdenläufer Zsombor Klucsik (TS Egg) für die U18-EM vornominiert. Der 16-jährige Lauteracher ist mit 52,51 Sekunden klar der Jahresschnellste über diese Distanz. Die Nominierungskriterien sehen vor, dass die Sportkommission eine solche Entscheidung treffen kann, falls drei oder mehr Athleten die U18-EM-Norm in einer Disziplin erreichen. „Das macht Sinn, Zsombi ist in der Lage, bei der EM das Finale zu erreichen“, sagt Benning. Der zweite verfügbare Platz wird im direkten Duell bei den österreichischen U18-Meisterschaften in Rif vergeben. Über 400 Meter Hürden gibt es neben dem jungen Vorarlberger mit Jonas Kobleder (LAC Ried/54,43 Sekunden) und Luca Hartner (Union St. Pölten/54,56 Sekunden) noch zwei weitere Athleten mit Limiterbringung.

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