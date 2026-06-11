Drogenboss soll sieben Jahre hinter Gitter wandern

„Warum sollte ich mir das kaputt machen?“

Zwölf Zeugen werden einvernommen. Die meisten geben an, den Angeklagten kaum oder nur flüchtig zu kennen. Von Drogengeschäften wollen sie nichts wissen. Allerdings hatten einige bei der Polizei noch ausgesagt, der 38-Jährige sei der Boss gewesen, der Mann mit dem Sagen. Zum Schluss richtet sich der Angeklagte noch einmal an das Gericht: „Ich bin seit über 20 Jahren in Österreich, habe zwei Jahre als Lagerist in der Schweiz gearbeitet und dort wie auch hier in Vorarlberg gut verdient, ich bin in mehreren Vereinen aktiv und bin quasi fast ein Österreicher – warum sollte ich mir das kaputt machen?“