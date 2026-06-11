Zukunft des Skigebiets Schetteregg ist gesichert

Enormer Rückhalt in der Bevölkerung

Hinter den Beteiligten liegen intensive Monate. Es galt nicht nur rechtliche Hürden zu nehmen, sondern auch ein riesiges Vertragswerk mit dutzenden Einzelvereinbarungen zu schnüren. Dass das Projekt schlussendlich zum Erfolg führte, liegt laut dem neuen Eigentümer auch an der großen Solidarität im Land. Eine Petition, die im Vorfeld knapp 13.000 Unterschriften sammelte, sowie der Zuspruch aus der Region gaben den Ausschlag. Diese breite Unterstützung sei für ihn Bestätigung und ein enormer Ansporn gewesen, den Deal durchzuziehen, sagte Sutterlüty gegenüber dem Nachrichtenportal.