Warum Michael Jackson beim Tischtennis zuschlug

Der Wiener Peter Wolf schrieb Musikgeschichte, verkaufte 250 Millionen Tonträger. Die „Krone“-Reporter Peter Moizi und Josef Pail besuchten ihn in Malibu. Warum er gegen Michael Jackson Tischtennis spielte, in welchem Supermarkt seine Frau öfters Lady Gaga begegnet und mit welchem „James-Bond“-Darsteller er im gleichen Tennisklub ist.
Raus aus den Flieger aus New York, rein in den Camper der Roadsurfer – und ab nach Los Angeles. Zu Gast bei Peter Wolf uns seiner Gattin Lea in Malibu. Eintauchen in ein Hollywood-Märchen, der Hausherr begrüßt überschwänglich die „Krone“ beim Eingang seiner Villa. „Schön, dass ihr da seid! Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich bei uns über Nacht bleiben.“
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