Warum Michael Jackson beim Tischtennis zuschlug

Raus aus den Flieger aus New York, rein in den Camper der Roadsurfer – und ab nach Los Angeles. Zu Gast bei Peter Wolf uns seiner Gattin Lea in Malibu. Eintauchen in ein Hollywood-Märchen, der Hausherr begrüßt überschwänglich die „Krone“ beim Eingang seiner Villa. „Schön, dass ihr da seid! Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich bei uns über Nacht bleiben.“