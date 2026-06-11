Stadtpolizei Feldkirch: Erste Frau in der Führung

Großer Erfahrungsschatz

Den Polizeiberuf kennt sie in all seinen Facetten: Nach ihrer Grundausbildung war sie zunächst zehn Jahre lang bei der Bundespolizei tätig. Während dieser Zeit erwarb sie fundierte Kenntnisse in verschiedenen Sonderbereichen, unter anderem als Sexualermittlerin, im Bereich Suchtgift sowie als Präventionsbeamtin und in der Schulverkehrserziehung. Nach einer weiteren zweijährigen Station bei der Polizeiinspektion Götzis und einer anschließenden Berufsphase außerhalb der Exekutive kehrte sie im August 2024 in den Polizeidienst zurück und verstärkt seither das Team der Stadt Feldkirch.