„Beim Volksbegehren sind die Hürden viel zu hoch“

Die grüne Gesundheitssprecherin geht davon aus, dass die benötigten 5000 Unterschriften locker erreicht werden. „Logischerweise ist die Zahl nicht so hoch wie bei einer Online-Petition, aber das ist von den handelnden Akteuren ja auch nicht gewünscht“, poltert die Landtagsabgeordnete. „Ich bin mir sicher, dass das Volksbegehren ein großer Erfolg wird – auch, wenn man alles unternommen hat, den Zugang zu schwer wie möglich zu machen.“ So hätten etwa einige Gemeindeangestellte bei der Abgabe der Erklärungen fälschlicherweise behauptet, dass die Erklärung nicht gültig sei, wenn nur der Wohnort, nicht aber die Wohnadresse angeführt ist.