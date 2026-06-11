Rauch in Wohnhaus: Fünf Bewohner evakuiert

Um kurz vor 21 Uhr wurde die Feuerwehr zum Brandort gerufen. Dort angekommen, evakuierten die Einsatzkräfte aufgrund des starken Qualms umgehend die Bewohner des Mehrparteienhauses. Kurz darauf war auch schon der Brandherd ausgemacht: Ein Elektroverteiler hatte wohl aufgrund eines technischen Defekts zu „schmoren" begonnen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor.