Rauch in Wohnhaus: Fünf Bewohner evakuiert

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Mittwochabend in Bludenz gefordert. Ein Glimmbrand in einem Wohnhaus hatte für eine starke Rauchentwicklung gesorgt, fünf Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.
Um kurz vor 21 Uhr wurde die Feuerwehr zum Brandort gerufen. Dort angekommen, evakuierten die Einsatzkräfte aufgrund des starken Qualms umgehend die Bewohner des Mehrparteienhauses. Kurz darauf war auch schon der Brandherd ausgemacht: Ein Elektroverteiler hatte wohl aufgrund eines technischen Defekts zu „schmoren" begonnen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor.
50 Einsatzkräfte vor Ort
Bereits gegen 21.15 Uhr hatten die Florianis den Glimmbrand gelöscht. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Insgesamt standen rund 50 Kräfte von Rettung, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.
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