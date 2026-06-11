Zigarettenkippe löste auf Balkon Feuer aus

Eine Morgenzigarette mit ungewollten Folgen: Ein 26 Jahre alter Mieter hatte gegen 7 Uhr in der Früh auf dem Balkon eines Wohnhauses eine Zigarette geraucht und den Zigarettenstummel anschließend im Papiermüll entsorgt, bevor er sich wieder schlafen legte. Kurze Zeit später bemerkten zum Glück aufmerksame Nachbarn die Flammen und schlugen Alarm.