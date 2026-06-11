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In Kurve abgedriftet

Zwei Lenker bei Frontalcrash in Altach verletzt

Vorarlberg
11.06.2026 09:00
Beide Unfallwagen wurden erheblich beschädigt.
Beide Unfallwagen wurden erheblich beschädigt.(Bild: Mathis Fotografie)
Ein heftiger Frontalzusammenstoß zweier Pkw hat am Mittwochabend auf der Schweizerstraße in Altach zwei Verletzte gefordert. Ein 30-jähriger Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten. 
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Ereignet hat sich der Unfall am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr. Ein 67-jähriger Mann lenkte seinen Pkw auf der Schweizerstraße in Altach in Fahrtrichtung Mäder. Zur selben Zeit kam ihm ein 30-jähriger Mann mit seinem Wagen entgegen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der jüngere Lenker auf Höhe des Autobahnanschlusses in einer Rechtskurve plötzlich auf die Gegenfahrbahn, wo es zur frontalen Kollision kam.

Auch die Feuerwehr stand im Einsatz.
Auch die Feuerwehr stand im Einsatz.(Bild: Mathis Fotografie)

Lenker mussten ins Spital
Beide Fahrzeuglenker zogen sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Ein bei beiden Männern durchgeführter Alkomattest verlief negativ. An den Pkw entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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