Netzwerkpanne legte Flughafen und Behörden lahm

Passagiere gestrandet

Am meisten hatten wohl Tausende Reisende am zweitgrößten Flughafen der Niederlande unter den IT-Ausfällen zu leiden. Fluggesellschaften und Reiseveranstalter brachten einige Passagiere mit Bussen zu anderen Flughäfen, wo Ersatzflüge für sie organisiert wurden – darunter in Maastricht, Düsseldorf und Brüssel. Andere mussten in Eindhoven ausharren.