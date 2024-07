Virenschutz legt weltweit Windows-Systeme lahm

Die Check-in-Schalter seien voll besetzt, es werde mit Hochdruck an der manuellen Abwicklung gearbeitet, so die Sprecherin weiter. „Es kann dadurch zu deutlichen Verzögerungen beim Abflug in Wien kommen.“ Der Airport bedauerte die Unannehmlichkeiten und empfahl Passagieren, den Status ihres Fluges auf der Homepage viennaairport.com oder der gebuchten Fluglinie zu überprüfen sowie nur mit Handgepäck zu verreisen.