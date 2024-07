Muss man sich für seinen Musikgeschmack schämen?

Wenn ich in Gesellschaft bin und wenn in dieser Gesellschaft gemeinschaftlich und abwechselnd Musik gestreamt wird, so nehmen mir meine Freude stets mein Handy ab. Sie sagen, ich dürfe keine Musik streamen, weil ich einen schlechten Musikgeschmack hätte. Nun gebe ich zu, dass ich – einzig, was meinen Musikgeschmack betrifft! – mehr oder weniger in den 80er-Jahren steckengeblieben bin.