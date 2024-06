Google im Visier italienischer Steuerfahnder

Wie die Tageszeitung „Sole 24 Ore“ in ihrer Donnerstagausgabe berichtet, soll auch die Mailänder Staatsanwaltschaft in dieser Angelegenheit gegen den Internetgiganten ermitteln. Bereits vor sieben Jahren hatte Google 306,6 Millionen Steuern an die italienischen Steuerbehörden gezahlt und damit einen langjährigen Rechtsstreit beigelegt.