30 Jahre danach: Das wurde aus den größten EU-Fans

30 Jahre nach der Volksabstimmung hören wir uns in Ehrenhausen in der Steiermark um: In der damaligen Gemeinde Retznei, heute Ehrenhausener Ortsteil, stimmten 84 Prozent für den EU-Beitritt. Warum gab es damals so viele Befürworter? Und ist die Euphorie nun gedämpft?