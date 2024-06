HoT lockt anlässlich der Fußball-EM mit Tor-Bonus

Der Mobilfunkanbieter Hofer Telekom (HoT) kratzt an der 1,5-Millionen-Kunden-Marke. Firmenchef Michael Krammer sieht nach den Preiserhöhungen bei der Konkurrenz gute Karten, neue Kunden gewinnen zu können – und lockt anlässlich der Fußball-EM mit einem besonderen Tor-Bonus. „Die Wechselbereitschaft war noch nie so hoch wie jetzt“, sagte Krammer am Mittwoch vor Journalisten.