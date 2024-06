Waschbetrieb steht in der Zaunergasse still

Bettina Strassl hat am 10. Februar eine komplette Wäscheladung verloren, darunter hochwertige Bettenbezüge. Doch die rund 300 Euro an Wert, die bei einem Trocknerbrand in der Zaunergasse 26 in Rauch aufgegangen sind, stören die 39-jährige Salzburgerin gar nicht so sehr.