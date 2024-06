Welche Pläne haben Sie für Ihre Pension?

Nach einem langen, hoffentlich erfolgreichen Arbeitsleben erwartet sie uns alle mal: die Pension. In diesem Lebensabschnitt kann man sich endlich auf all die Dinge konzentrieren, die im Alltagsstress rund um die Arbeit vielleicht zu kurz gekommen sind oder gar überhaupt keinen Platz hatten. Worauf fiebern Sie hin, wenn Sie an die Zeit nach Ihrer Pensionierung denken? Erzählen Sie uns gern davon!