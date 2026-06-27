Keine Schlacht um „Stalingraz“

Und was die karitative Tätigkeit der Bürgermeisterin und ihrer kommunistischen Mitstreiter betrifft, ihr medienwirksamer Verzicht auf Teile ihres Polit-Einkommens, so ist mit voller Hose leicht stinken. Die KP dürfte nämlich mutmaßlich nach wie vor von jenem Vermögen zehren, das ihr die Sowjet-Armee bei ihrem Abzug aus dem Bereich der USIA-Betriebe hinterlassen hat. Und womöglich von Geldern, die die legendäre „rote Fini“ Steindling aus der DDR eingebracht hat.