Wolff: „Es wäre falsch, jetzt etwas zu ändern!“

Verstappen hofft auf wirkungsvolle Upgrades

Verstappen ist derzeit nur WM-Siebenter, was den Ansprüchen des Vierfach-Weltmeisters nicht genügt. Als der Niederländer am Donnerstag gefragt wurde, wie entscheidend die Upgrades am RB22 vor dem Spielberg-Rennen für seine Zukunft bei den Bullen sein werden, antwortete er: „Es ist für uns als Team einfach entscheidend. Wir wollen uns vom Saisonstart bis zum Saisonende verbessern. Das Team gibt immer 100 Prozent, um das Auto schneller zu machen.“ Auf ein klares Bekenntnis zu Red Bull verzichtete Verstappen, Gerüchten zufolge könnte zum Saisonende auch ein Wechsel via Ausstiegsklausel zu McLaren statt Oscar Piastri eine Option sein.