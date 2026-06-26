Nach „House of the Dragon“, jetzt Supergirl

Heldin wider Willen? Diese Rolle scheint Milly Alcock irgendwie auf den Leib geschneidert zu sein. Schon bei „House of the Dragon“ brillierte sie als junge Rhaenyra Targaryen. Jetzt schlüpft sie in die Rolle von Supergirl. Watchlist zeigt die ersten Backstage-Bilder zum heiß ersehnten Kinofilm.