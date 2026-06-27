Feuer auf 2400 m2
Feld ging während Ernte bei 40 Grad in Flammen auf
Einen schweißtreibenden Einsatz mussten Feuerwehren am Freitag in Nordrhein-Westfahlen absolvieren: Bei Erntearbeiten brach ein Feuer aus – 24000 Quadratmeter Acker standen in Flammen. Bei Temperaturen von etwa 40 Grad gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig.
Hitzewelle und enorme Trockenheit erhöht derzeit die Gefahr für Wald- und Feldbrände. Das bekam ein Landwirt in der Gemeinde Alpen am eigenen Leib erfahren. Gegen 17 Uhr stellte er fest, dass das Feld, auf dem er arbeitete, in Brand geraten war und alarmierte die Feuerwehr.
Die Feuerwehr berichtete in sozialen Medien von dem Einsatz:
Umliegende Bereiche wurden mit Wasser benetzt
Um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, wurde eine Riegelstellung durchgeführt. Dabei werden umliegende Bereiche mit Wasser benetzt, um sie vor den Flammen zu schützen. Um zu überprüfen, ob die eingesetzten Fahrzeuge nicht durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen werden, wurden Traktoren und Mähdrescher mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.
Zudem war eine Drohne im Einsatz, um den Löscheinsatz aus der Luft zu überwachen. Die Temperaturen von 40 Grad stellten die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. Ein weiteres Tanklöschfahrzeug wurde nachalarmiert, um die Wasserversorgung zu unterstützen.
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