Feld ging während Ernte bei 40 Grad in Flammen auf

Umliegende Bereiche wurden mit Wasser benetzt

Um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, wurde eine Riegelstellung durchgeführt. Dabei werden umliegende Bereiche mit Wasser benetzt, um sie vor den Flammen zu schützen. Um zu überprüfen, ob die eingesetzten Fahrzeuge nicht durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen werden, wurden Traktoren und Mähdrescher mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.