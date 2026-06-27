ÖFB winkt Million – aber davon bleibt nichts übrig

Im Moment des Aufstiegs in die K.-o.-Phase würde das gesamte Material laut Neuhold in drei Ströme aufgeteilt werden. Der erste sind Utensilien, die die Mannschaft direkt zu ihren Spielen mitnimmt. Weil die Kapazitäten auf den Charterflügen aber limitiert seien, würden Verbrauchsmaterial wie medizinische Güter, Nahrungsergänzungsmittel und Verpflegung in einem Lager in Los Angeles zwischengelagert, um ab einem möglichen Viertelfinale wieder darauf zurückgreifen zu können. Ein dritter Teil gehe mit Auflösung des Camps in Santa Barbara direkt zurück nach Wien – etwa Equipment für das in der K.-o.-Phase nicht mehr benötigte eigene Medienzentrum.