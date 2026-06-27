Demo auf Fernpassstraße! Protest hat nun begonnen

Nach der Straßensperre setzte sich der Tross wie angekündigt in Bewegung. Demonstriert wird an zwei Standorten: Zum einen im Tiroler Außerfern im Bereich Katzenberg und zum anderen bei Bassereitz-Rastland im Bezirk Imst. Die rund 34 Kilometer dazwischen werden für die Dauer des Protestes gesperrt.