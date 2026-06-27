Demo auf Fernpassstraße! Protest hat nun begonnen

Hunderte Demonstranten gehen heute gegen geplante Tunnelprojekte auf die Straße. Die viel befahrene Fernpassstraße sowie die Hahntennjochstraße sind 10 bis 12 Uhr gesperrt. Zahlreiche Projektgegner machen ihrem Unmut Luft.
„Schiene statt Verkehrslawine“ oder „Du widerwärtiges Tunnelprojekt“ – das sind nur zwei der Slogans, die auf den vielen Schildern und Plakaten der Demonstranten am heutigen Samstag entlang der Fernpassstraße und der Hahntennjochstraße zu sehen sind.
Hunderte Teilnehmer betraten anstatt der unzähligen Autos den heißen Asphalt und machten ihrem Unmut so Luft. Nach der Demo auf der Brennerautobahn vor wenigen Wochen, ist dies die zweite großangelegte Kundgebung auf einer Tiroler Straße.
Konkret geht es den Teilnehmern gemeinsam einen Protestmarsch gegen die Ausbaupläne am Fernpass zu unternehmen. Die Demonstranten marschieren dabei vom Parkplatz Ehrenberg bis zum Salzsilo. Jährlich rollen rund 5,5 Millionen Fahrzeuge über den Fernpass.
Wie bereits berichtet, kündigte eine Bürgerinitiative den Marsch an. Sie protestiert gegen das seitens der schwarz-roten Tiroler Landesregierung forcierte „Fernpasspaket“ und generell gegen den überbordenden (Transit)-Verkehr in der Region.
Nach der Straßensperre setzte sich der Tross wie angekündigt in Bewegung. Demonstriert wird an zwei Standorten: Zum einen im Tiroler Außerfern im Bereich Katzenberg und zum anderen bei Bassereitz-Rastland im Bezirk Imst. Die rund 34 Kilometer dazwischen werden für die Dauer des Protestes gesperrt.
Hubert Daum, Kronenzeitung
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