Wien: Fataler Brückensprung kostet Mann das Leben

Tödlich hat der Sprung eines 34-Jährigen von einer Fußgängerbrücke bei der Neuen Donau in Wien am Freitag geendet. Vor den Augen seiner Freundin gelang es dem Mann zwar noch, bis zu einem Pfeiler bei der U-Bahn-Station Neue Donau zu schwimmen. Dann ging das Opfer unter ...
Zu dem tödlichen Unfall kam es am Abend. Der 34-Jährige, der zuvor Alkohol getrunken hatte, fasste einen fatalen Entschluss. Er sprang Am Rollerdamm in Floridsdorf von einer Fußgängerbrücke in die Neue Donau. Danach ging der Mann in den Fluten unter und blieb verschwunden – all das musste seine Lebensgefährtin mit ansehen. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert.
Hilfe kam zu spät
Ein Großaufgebot rückte daraufhin an. Feuerwehrtauchern gelang es rasch, das Opfer zu lokalisieren und an Land zu bringen. Mehrere Teams der Berufsrettung begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, doch es sollte bereits zu spät sein. Der 34-Jährige war tot.
Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die geschockte Lebensgefährtin des Toten.
Warnung vor Brückensprüngen
In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, von Brücken in Flüsse, Seen oder andere Gewässer zu springen. „Brückenspringen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und kann zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen.“
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