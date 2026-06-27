Wien: Fataler Brückensprung kostet Mann das Leben

Zu dem tödlichen Unfall kam es am Abend. Der 34-Jährige, der zuvor Alkohol getrunken hatte, fasste einen fatalen Entschluss. Er sprang Am Rollerdamm in Floridsdorf von einer Fußgängerbrücke in die Neue Donau. Danach ging der Mann in den Fluten unter und blieb verschwunden – all das musste seine Lebensgefährtin mit ansehen. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert.