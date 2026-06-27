Achtung! Algerien will nicht auf Remis spielen

Auf Rechenspiele wollte sich Petkovic nicht einlassen. Bei einem Sieg gegen Österreich würde auf die Algerier ein Duell mit Spanien warten. Bei einem Remis könnte es gegen sein Ex-Team aus der Schweiz gehen. „Das existiert nicht“, sagte Petkovic über das Konzept, stärkeren Gegnern in der K.-o.-Phase auszuweichen. „Wir müssen unser Spiel machen. Ein ‘was wäre wenn‘ gibt es nicht.“ Auf dem Papier seien einige Teams viel stärker. „Aber diese WM hat gezeigt, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass die besseren Teams die schwächeren auch schlagen.“