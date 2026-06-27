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„Dick und glücklich“

Verloren gegangene Giraffe in Texas aufgetaucht

Ausland
27.06.2026 11:48
Die entlaufene „Gracie“ sorgte für Schmunzeln in sozialen Medien – viele fragten sich, wie sich ...
Die entlaufene „Gracie“ sorgte für Schmunzeln in sozialen Medien – viele fragten sich, wie sich ein so großes Tier so lange verstecken kann.(Bild: facebook.com/Real County Animal Rescue-Shelter)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wochenlang hat eine ausgebüxte Giraffe in Texas für Verwunderung gesorgt: Wie kann ein mehrere Meter hohes Tier einfach spurlos verschwinden? Nun ist das flüchtige Weibchen gesichtet worden. Sie habe „dick und glücklich“ ausgesehen, teilten die Behörden am Freitag mit.

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Das vier Jahre alte Tier war von einer Ranch in Texas ausgerissen, als ein Tor offenstand. Mehr als zwei Wochen fehlte von „Gracie“ jede Spur – ihr Besitzer Vic Jones bat in sozialen Medien um Hilfe bei der Suche. 

Ein Pilot entdeckte die Giraffe nicht unweit von der Ranch entfernt:

Als die Giraffendame immer noch verschwunden blieb, bat Jones schließlich bei einem Luftfahrtunternehmen um Unterstützung. Ein Pilot konnte sie schließlich nur wenige Kilometer von ihrem Zuhause entfernt entdecken. „Herr Jones hat seinen Tierarzt kontaktiert und stellt ein Team zusammen, um ,Gracie‘ sicher einzufangen und nach Hause zu bringen“, hieß es aus dem Büro des zuständigen Sheriffs. 

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Dafür soll die abtrünnige Giraffe sedieren, um sie wieder auf die Ranch zu bringen. „Sie ist in guter Verfassung. Sie steht da und wedelt mit dem Schwanz“, informierte Jones über den Zustand von „Gracie“. Sie habe sich vermutlich die letzten Tage in der Nähe eines Baches aufgehalten und vom dichten Gebüsch in der Gegend ernährt.

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