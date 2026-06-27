Verloren gegangene Giraffe in Texas aufgetaucht

Giraffe fand genug Futter

Dafür soll die abtrünnige Giraffe sedieren, um sie wieder auf die Ranch zu bringen. „Sie ist in guter Verfassung. Sie steht da und wedelt mit dem Schwanz“, informierte Jones über den Zustand von „Gracie“. Sie habe sich vermutlich die letzten Tage in der Nähe eines Baches aufgehalten und vom dichten Gebüsch in der Gegend ernährt.