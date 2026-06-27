Nickerchen in Garage führte zu Messerangreifer

Zweiter Angriff um Mitternacht

Nur ein paar Stunden später, gegen Mitternacht, kam es zum nächsten Angriff, dieses Mal in der Denglergasse, nur einige Straßen vom ersten Tatort entfernt. Täter und Opfer gerieten in einen Streit, der Angreifer zückte abermals das Messer und griff an. Das Opfer kam mit oberflächlichen Verletzungen davon und wurde ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert.