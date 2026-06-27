Spannend! Laimers Frau hat Wurzeln in Algerien

„Wir konzentrieren uns auf uns!“

Um die Ausgangsposition, dass ein Remis sicher zum Aufstieg reichen würde, und um mögliche Gegner im Sechzehntelfinale wollte sich Laimer nicht kümmern. „Wir konzentrieren uns auf uns. Wir gehen raus, wollen das Spiel gewinnen und die Gruppenphase überstehen. Dann spielt es keine Rolle, gegen wen wir danach spielen.“