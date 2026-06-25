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Haben unsere Politiker noch das richtige Gespür?

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25.06.2026 17:30
Bundeskanzler Christian Stocker sorgte mit seiner Reise zur WM für Aufregung.
Bundeskanzler Christian Stocker sorgte mit seiner Reise zur WM für Aufregung.(Bild: Krone-Collage/facebook.com/stocker.christian)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Während viele Menschen jeden Euro zweimal umdrehen, sorgen manche Auftritte und Entscheidungen der Politik für Kopfschütteln. Ist das bloß ungeschickt? Oder haben manche Verantwortungsträger den Blick dafür verloren, was solche Bilder bei der Bevölkerung auslösen? Was meinen Sie?

0 Kommentare

Die Politik lebt vom Vertrauen. Dazu gehört nicht nur, gute Entscheidungen zu treffen, sondern auch vorbildliches Verhalten zu setzen. Verliert man da das Gespür, muss man besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit Häme rechnen. Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern entsteht dann der Eindruck: „Wir hier unten“ hackeln, während „die da oben“ mit unserem Steuergeld hausieren gehen. Entsteht dieser Eindruck auch bei Ihnen?

Man gönnt sich ja sonst nichts? Die neuen Dienstwagen machten Staatssekretär Sepp Schellhorn ...
Man gönnt sich ja sonst nichts? Die neuen Dienstwagen machten Staatssekretär Sepp Schellhorn früh zum Ziel öffentlicher Kritik.(Bild: Krone KREATIV)

Flügel, Hamburger und Champagner
An Stoff für Diskussionen mangelte es in der jüngeren Vergangenheit jedenfalls nicht. Da war der viel diskutierte goldene Flügel des ehemaligen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka. Oder die Ernährungsberatung samt Testimonial für McDonald‘s von Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer. Rund um die Spesen des ehemaligen FPÖ-Obmanns HC Strache wird gar ermittelt. Auch andere Parteien mussten sich immer wieder wegen fragwürdiger Ausgaben verantworten.

Die Reise zur Fußball-WM in die USA ließ sich auch Vizekanzler Andreas Babler nicht entgehen.
Die Reise zur Fußball-WM in die USA ließ sich auch Vizekanzler Andreas Babler nicht entgehen.(Bild: Andreas Babler)

In der derzeit amtierenden Regierung muss man ebenfalls nicht lange suchen, um auf solche Aufreger zu stoßen: Inmitten der Budget-Krise gab es etwa neue Dienstwägen für Staatssekretär Sepp Schellhorn oder wie unlängst berichtet eine WM-Reise samt Luxushotel für Bundeskanzler Christian Stocker und Entourage. Bleibt die Frage: Sind viele Politiker heute tatsächlich zu weit von der Lebensrealität der Menschen entfernt? Oder bewerten wir einzelne Fehltritte inzwischen strenger als früher, weil soziale Medien jede unbedachte Aussage und jede unglückliche Entscheidung in kürzester Zeit verbreiten?

Diskutieren Sie mit!
Haben Österreichs Politiker das Gespür dafür verloren, welche Wirkung ihr Verhalten auf die Bevölkerung hat? Erwarten Sie von Politikern gerade in Zeiten des Sparens mehr Bescheidenheit? Oder wird aus jeder Kleinigkeit mittlerweile ein Skandal gemacht?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!   

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