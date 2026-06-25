Haben unsere Politiker noch das richtige Gespür?

In der derzeit amtierenden Regierung muss man ebenfalls nicht lange suchen, um auf solche Aufreger zu stoßen: Inmitten der Budget-Krise gab es etwa neue Dienstwägen für Staatssekretär Sepp Schellhorn oder wie unlängst berichtet eine WM-Reise samt Luxushotel für Bundeskanzler Christian Stocker und Entourage. Bleibt die Frage: Sind viele Politiker heute tatsächlich zu weit von der Lebensrealität der Menschen entfernt? Oder bewerten wir einzelne Fehltritte inzwischen strenger als früher, weil soziale Medien jede unbedachte Aussage und jede unglückliche Entscheidung in kürzester Zeit verbreiten?

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Haben Österreichs Politiker das Gespür dafür verloren, welche Wirkung ihr Verhalten auf die Bevölkerung hat? Erwarten Sie von Politikern gerade in Zeiten des Sparens mehr Bescheidenheit? Oder wird aus jeder Kleinigkeit mittlerweile ein Skandal gemacht?

