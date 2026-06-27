Dembele ole ole, Unterirdische Urus & ÖFB-Fokus

Ousmane Dembele zerstört Norwegen im Alleingang und trifft dreifach in der ersten Halbzeit. Der amtierende Europameister aus Spanien holt sich mit einem 1:0-Sieg über Uruguay den Gruppensieg – die Südamerikaner müssen nach einer miserablen Vorstellung bei der WM nach Hause fahren. Und Österreich in der Vorbereitung gegen Algerien: Was wird passieren und wie wird das letzte Vorrunden-Spiel angelegt. Host Martin Grasl und „Krone“-Redakteur Philipp Scheichl liefern die aktuellsten News zur Fußball-WM!