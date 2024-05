Manchmal ist das Leben eben doch ein Ponyhof

Früh übt sich, wer einmal eine Meisterin werden will! So lautet die Devise von Hanna Neuberger aus Stöttera. Anstatt ihre Freizeit mit Social-Media-Aktivitäten zu vergeuden, so wie viele andere Teenager, macht sich die 16-Jährige lieber am Siedlerhof, dem Reit- und Einstellbetrieb ihrer Eltern, nützlich und packt dort im Stall ordentlich mit an. Immerhin gehören täglich über 50 Pferde versorgt. Ob Ausmisten, Putzen oder Füttern - die Jugendliche ist sich für keine Arbeit zu schade.