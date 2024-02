EU erwägt Lockerung der Telekom-Fusionsregeln

„Die Fragmentierung des EU-Marktes für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste entlang der nationalen Grenzen könnte die Fähigkeit der Betreiber beeinträchtigen, die für Investitionen in die Netze der Zukunft erforderliche Größe zu erreichen, insbesondere im Hinblick auf grenzüberschreitende Dienste“, hieß es in dem Papier. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wird die Pläne voraussichtlich am 21. Februar offiziell vorstellen und anschließend die Meinungen der Betroffenen dazu einholen.