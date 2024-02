Wie die Mobilfunker Kunden in Klassen unterteilen

Je dichter das Gedränge, umso schwieriger kann es werden, eine stabile Internetverbindung mit dem Smartphone zustande zu bringen. Nicht nur auf riesigen Events wie Konzerten und Demos prasseln enorme Datenmengen auf die Mobilfunkmasten ein, auch sonst verteilen sich die Lastspitzen ungleich. Um zu entscheiden, wer am voll ausgelasteten Handymast wie schnell surft, wenden die Mobilfunker komplexe Verteilschlüssel an und unterteilen Kunden in verschiedenen Nutzerklassen. Krone+ erklärt, wie dieses Netzwerkmanagement genau funktioniert.