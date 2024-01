KI-Pionier Oskar Mencer: „Wir sind erst am Anfang“

Der in Wien geborene Mencer studierte in Wien Informatik und Elektrotechnik und spezialisierte sich früh auf die Entwicklung von KI-Systemen und -Anwendungen. Sein Unternehmen, das er 2003 als Ergebnis seiner Forschungstätigkeit an den Bell Laboratories in New Jersey gründete, ist unter anderem auf die Entwicklung von Hardware-und Softwarelösungen für die Beschleunigung von künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert.