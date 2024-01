Warum 950 Jahre altes Kloster Millionen Fans hat

Eisiger Wind pfeift um die alten Steinmauern des Stiftes Admont, die bereits vielen Stürmen getrotzt haben. Nur im Jahr 1865 konnten sie einem heftigen Feuer-Sturm nicht standhalten. Am Nachmittag des 27. April ging ein Hof mitten im Ort in Flammen auf - der Brandstifter soll seine Tat erst am Totenbett vor dem Angesicht Gottes gestanden haben -, und in Windeseile fraß sich die Feuersbrunst durch die dichten Häuserreihen.