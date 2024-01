Günstige Trading-Apps in EU vor dem Aus

Anbieter von günstigen Trading-Apps wie Trade Republic oder Scalable Capital müssen sich in der Europäischen Union neue Geschäftsmodelle einfallen lassen. Die Abgeordneten im Europaparlament beschlossen am Dienstag ein Verbot sogenannte Payment for Order Flows, an denen die Anbieter verdienen, ohne hohe Gebühren für die Nutzung zu verlangen.