Elon Musk will nicht mit Börsenaufsicht sprechen

Elon Musk will nicht mehr in der von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingeleiteten Untersuchung zu seiner 44-Milliarden-Dollar-Übernahme von Twitter aussagen und hat deswegen seine Einwände beim Bundesgericht in San Francisco eingereicht. Wie Musks Anwälte mitteilten, überschreitet die Vorladung der SEC die Ermittlungsbefugnisse der Behörde. Diese sei außerdem übermäßig belastend und verlange „irrelevante Beweise“.