Google als Standard: Pichai räumt Zahlungen ein

Im „Kartellprozess des Jahrzehnts“ gegen Google hat der Chef des US-Internetkonzerns Zahlungen an Gerätehersteller und Mobilfunkbetreiber eingeräumt. Im Gegenzug hätten diese Google als Standard-Suchmaschine in ihren jeweiligen Browsern eingestellt, sagte Sundar Pichai bei seiner Vernehmung am Montag.