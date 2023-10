Experte fordert „digitale Sozialarbeit“

Das „Vienna Forum on Countering Segregation and Extremism in the Context of Integration“ - so der Titel der Konferenz am Dienstag - fand heuer bereits zum dritten Mal statt. Einberufen wurde das Forum von Integrationsministerin Raab. Ziel der Initiative ist nach eigenen Angaben, Expertise aus verschiedenen Staaten zu erlangen und eine Plattform für das gemeinsame Lernen zu schaffen.