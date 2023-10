Wiener Forscher drucken steriles Laborequipment

Nimmt man einen kommerziellen, zur Sterilisation von Laborequipment eingesetzten Autoklav in einem durchschnittlichen mikrobiologischen Labor mit 25 Forschern als Rechenbeispiel, verbraucht dieser jährlich das 65-fache an Strom wie ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt, 1800 Kubikmeter an Wasser und das Labor produziert ca. 1,3 Tonnen an Plastikmüll. Bei einer Gesamtzahl von 40.000 Mitarbeitern in der - stetig wachsenden - Life-Science-Forschung in Österreich bedeute dies einen nicht zu unterschätzenden Ressourceneinsatz, der durch den direkten sterilen 3D-Druck aller benötigten Kunststoffe erheblich minimiert werden könnte, so die Einrichtungen in einer Mitteilung.