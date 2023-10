Corona-Hilfen: „Bitte um Aufklärung!“

„Steuerverschwendung gehört voll und ganz aufgeklärt“

Die COFAG unterlag nicht den Weisungen des Finanzministers, zudem verstößt der mangelnde Rechtsanspruch auf Finanzhilfen unter anderem möglicherweise gegen den Gleichheitsgrundsatz. Schlimmstenfalls würde die COFAG keine Auszahlungen mehr tätigen können. In unserer Community wurden jedenfalls einige Stimmen laut, die meinen, viele hätten sich an den Zahlungen ohnehin nur bereichert. Als „Steuerverschwendung“ bezeichnet sie in dem Zusammenhang Sosollessein.