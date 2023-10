Es wäre noch viel zu retten

Wer in der Politik erfolgreich sein will, muss ernst genommen werden. Das ist eine Art Naturgesetz, das immer gilt. In Phasen tiefgehender Krisen noch mehr. So wie jetzt, da wir Zeitzeugen der gewalttätigen Herstellung einer neuen Weltordnung werden: Europas müde Demokratien haben schon vor Jahren vor den aufstrebenden aggressiven Kräften kapituliert oder sich klammheimlich unterworfen. Und stehen jetzt vor einem gigantischen Schlamassel.