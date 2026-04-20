„Schneckenrennen“: Holt sich Sturm den Titel?

Die Ausgangslage könnte kaum enger sein: Viele Unentschieden, wenige klare Ausrufezeichen – und doch steht Sturm Graz einmal mehr ganz oben. Die große Frage ist nun, ob diese Konstanz am Ende erneut für den Titel reicht. Unsere Frage des Tages vom 20. April lautet: „Schneckenrennen in der Bundesliga: Holt sich Sturm den dritten Titel in Folge?“