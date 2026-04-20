Zickzack-Kurs auf Straße: Polizei stoppt Deutschen

Verfolgungsjagd endete schnell

Die Polizei gab in der Anton-Schall-Gasse klare Anhaltezeichen. Der Lenker stoppte zunächst kurz – doch genau diesen Moment, als sich die Beamten seinem Fahrzeug näherten, nutzte er eiskalt aus und trat plötzlich aufs Gas. Die Polizisten reagierten sofort und nahmen die Verfolgung auf – wenige Augenblicke später war die Fahrt schon wieder zu Ende.