Zickzack-Kurs auf Straße: Polizei stoppt Deutschen

Ein betrunkener Deutscher hat den Wiener Polizisten Sonntagnacht ordentlich zu schaffen gemacht. Zunächst sorgte der 28-Jährige auf der Straße für Chaos, danach ging er auch noch auf Konfrontation mit den Beamten. Am Ende klickten die Handschellen.
Alkohol am Steuer und sich dann noch mit der Polizei anlegen – das ist keine gute Mischung. Genau das spielte sich in der Nacht in Floridsdorf ab, als ein 28-Jähriger mit seinem Auto gegen 2.30 Uhr durch riskante Fahrmanöver auffiel und dabei mehrfach gefährlich die Spur wechselte.
Verfolgungsjagd endete schnell
Die Polizei gab in der Anton-Schall-Gasse klare Anhaltezeichen. Der Lenker stoppte zunächst kurz – doch genau diesen Moment, als sich die Beamten seinem Fahrzeug näherten, nutzte er eiskalt aus und trat plötzlich aufs Gas. Die Polizisten reagierten sofort und nahmen die Verfolgung auf – wenige Augenblicke später war die Fahrt schon wieder zu Ende.
Doch auch danach wurde es nicht ruhiger: Der Mann ging lautstark auf die Beamten los, verweigerte zunächst die Kontrolle und händigte seinen deutschen Führerschein erst nach mehrmaliger Aufforderung aus. Der Alkotest brachte die nächste Überraschung: 1,38 Promille. Der Schein war damit sofort weg.
Pfefferspray im Einsatz
Als die Polizisten zugreifen wollten, eskalierte die Lage: Der 28-Jährige attackierte einen Beamten und trat ihm gegen das Schienbein. Erst Pfefferspray stoppte den wütenden Mann endgültig. Auch ein möglicher Drogenkonsum stand im Raum – eine Untersuchung lehnte er jedoch ab. Jetzt folgt eine Anzeige.
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