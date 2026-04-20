War das echt ein Elfer für Sturm gegen den LASK?

Es ist wohl DER Pfiff des abgelaufenen Bundesliga-Wochenendes gewesen: Jener Pfiff von Schiri Walter Altmann, der beim Duell von LASK und Sturm Graz zum Elfmeter für den Meister geführt hat! Aber war das eine korrekte Entscheidung? krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – diese Entscheidung und alle anderen Highlights (oben im Video).